Sivas'ta boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

SİVAS (AA) - Sivas'ta boruya sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tuvalet borusuna sıkışan kedi yavrusu, duvar kırılarak kurtarıldı.
İtfaiye ekipleri, sütle besledikleri kediyi sokağa bıraktı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta boruya sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Şemsi Sivasi Yurdu'nun güvenlik kulübesinin tuvaletindeki borudan kedi sesi geldiğini duyan görevliler,...
SİVAS (AA) - Sivas'ta boruya sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tuvalet borusuna sıkışan kedi yavrusu, duvar kırılarak kurtarıldı.
İtfaiye ekipleri, sütle besledikleri kediyi sokağa bıraktı.