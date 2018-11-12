"Sivas'ta bisiklet sporunun gelişmesi gerekiyor"

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) iş birliğiyle gerçekleşen "Bisikletini Kap da Gel" programına katıldı.

Sivas Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin, bisiklet sporunu özendirme ve yaygınlaştırma amacıyla, Paşabahçe yolunda düzenlediği etkinliğe Vali Salih Ayhan da katıldı. Ayhan, zamanın ruhuna uygun olan bu programın düzenlenmesinden dolayı KYK ve Kent Konseyi çalışanlarına teşekkür etti.

Yeni yolların yapılması ve şehrin gelişmesi ile bisiklet yollarının yapıldığına dikkati çeken Ayhan, şunları kaydetti:

"Böylece bisiklet sporu da yaygınlaşmaya başladı. Sağlığımız açısından bu sporun yapılması, önemsenmesi gerekliliği herkes tarafından görüldü. Avrupa’dan daha bilinçli ve sağlıklı bir toplum olmamız gerektiği konusunda daha güçlü adımlar atmamız gerekir. Sivas’ta 3-4 yıl önce ilk kez Paşabahçe güzergahında bisiklet yolu yapıldığı zaman çok etkilenmiştim. Zaten Paşabahçe Türkiye’de örnek bir mesire ve sosyal alan oldu. Sivas’ımızda artık bu kültürün bu bilincin bu sağlıklı yaşamın gelişmesi gerekiyor. Bunu da daha çok öğrencileri kanalize ederek yapmamız gerekiyor. Bugün bir bilinç bir farkındalık oluşturmak adına böyle bir etkinlik yapıldı. Sağlıksız beslenmenin de arttığı günümüzde sosyal sorumluluk projeleri geliştirip gençleri spora alıştırmalıyız."