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Sivas'ta bin 632 şişe etil alkol ele geçirildi
SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bin 632 şişe etil alkol ele geçirildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekipleri, alkollü içki satışı yapan iş yerlerine yönelik "alkol"...
Genel 11.12.2019, 16:19
SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bin 632 şişe etil alkol ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekipleri, alkollü içki satışı yapan iş yerlerine yönelik "alkol" kod isimli operasyon düzenledi.
İş yeri sahipleri hakkında 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu'ndan idari işlem yapıldı.
El konulan etil alkoller, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
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