Sivas'ta bilinçli enerji kullanımı eğitimleri

SİVAS (AA) - CK Çamlıbel Elektrik tarafından genç nesillerde tasarruf bilincini aşılamak için verilen "Bilinçli enerji kullanımı" eğitimleri tamamlandı.

CK Çamlıbel Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Enerji Tasarrufu Haftası öncesinde ortaokullarda 5 hafta "Bilinçli enerji kullanımı" eğitimleri verildi.

Çalışmayla Sivas,Tokat ve Yozgat'ta 15 ortaokulda düzenlenen eğitimlerde bilinçli enerji tüketiminin temelleri atıldı. Eğitimlerde enerjinin önemi ve tasarruf konularına ağırlık verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbahim Yalçın Tekin, tasarruf alışkanlığının küçük yaşlarda edinildiğini belirterek, "Enerjinin etkin ve verimli kullanımı, güçlü bir Türkiye için yaşamsal bir öneme sahip. Türkiye'nin kaynaklarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak, hepimizin ortak görevi." ifadesini kullandı.

Her zaman tüketicinin yanında olan bir firma olarak bilinçli enerji kullanımı hakkında tecrübelerini çocuklara aktarmayı önemsediklerini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Enerji tasarrufunda en çok ağırlık verilmesi gereken tüketici grubu ailelerdir. Evlerde yapılabilecek tasarrufa yönelik önlemler, gerek ülke ekonomisine gerekse doğal kaynakların sürdürülebilirliğine önemli ölçüde katkıda bulunur. Bu anlamda gelecekte birer enerji tüketicisi olacak çocuklarımızı hedef alarak enerji tasarrufu ve önemi konulu eğitimler planladık. Çevre eğitiminin bir parçası olarak gördüğümüz enerji eğitimleri sonunda çocukların basit yöntemlerle enerji kullanma alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirmeyi amaçladık."

Öte yandan ortaokullar genelinde "Enerji tasarrufu" konulu resim yarışması da düzenleyen CK Çamlıbel Elektrik, dereceye giren öğrencileri altınla ödüllendirecek.



