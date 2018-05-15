Sivas'ta Bilim Fuarı açıldı

SİVAS (AA) - Sivas Ziya Gökalp Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Türkçe, matematik, fen, sosyal ve teknoloji derslerinden 22 projenin bulunduğu okulun bahçesindeki fuarın açılışını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tanzer Erdem, Ticaret İl Müdürü Selim Baş, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Arslan ve okul müdürleri yaptı.

Okul Müdürü Aydın Yılmaz, yaptığı konuşmada, her yıl olduğu gibi bu yıl da bilim fuarını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bilim fuarının amacının, öğrencilerin bilim ve teknoloji ufuklarını geliştirmek ve öz güvenlerini arttırmak olduğunu dile getiren Yılmaz, fuarın açılmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Fuarda kasksız çalışmayan motosiklet dikkat çekti.