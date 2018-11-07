Sivas'ta beslenme dostu okullara sertifika

SİVAS (AA) - Sivas'ta görev yapan okulların müdürleri, Beslenme Dostu Okul ve Beyaz Bayrak Sertifika Dağıtım Töreni'nde sertifikalarını aldı.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen törende, ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, 2023 Eğitim Vizyonuyla ilgili sunum yaptı.

Daha sonra programda konuşan Vali Salih Ayhan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin saha yansımalarının hızlı bir şekilde başladığını belirtti.

Milli eğitim konusunda çok yoğun bir çalışma takvimi hazırlandığını vurgulayan Ayhan, "Sivas eğitimde Türkiye'nin en iyisi olacak. Bakanlığımızın ana omurgası okul müdürleri ve öğretmenlerdir. Her şey ikame edilebilir ama ikame edilemeyen tek unsur öğretmenlerdir. Öğretmenlerimizi motive edecek ve okulda sistem içine sokacak olan da okul müdürlerimizdir. Dolayısıyla okul müdürlerimize çok büyük işler düşmekte." diye konuştu.

Toplantının ardından beslenme dostu ile beyaz bayrak sertifikası almaya hak kazanan okul idarecilerine belgeleri verildi.