Sivas'ta Berat Kandili

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Şarkışla ilçesinde Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'nde Berat Kandili programı düzenlendi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer günün anlam ve önemini anlattı.

Koçer, mübarek gecenin feyzinden ve bereketinden en güzel şekilde faydalanılması gerektiğini ifade ederek, "Yüce Allah'ın, 'af isteyen yok mu, affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Dertli yok mu, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa istesin, vereyim.' dediği bu mübarek geceyi ibadetle geçirerek Allah'tan af ve mağfiret dileyelim." diye konuştu.

Murakıp Keleş Şahin ise toplu dua ettirdi.

Cami çıkışında da Şarkışla Belediyesince kazan simidi, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı tarafından süt dağıtıldı.