Sivas'ta bayram tatilinde 62 trafik kazası meydana geldi

SİVAS (AA) - Sivas'ta 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen 62 trafik kazasında, 2 kişi öldü, 138 kişi yaralandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı tatilinde, vatandaşların rahat ve güvenli şekilde seyahat edebilmeleri için 201 trafik, 68 resmi polis ve jandarma trafik timleri gerekli tedbirleri aldı.

Bayram süresince trafik kazalarını en aza indirgemek amacıyla alınan yoğun trafik tedbirleri sayesinde, sürücüler birçok kontrol noktasında durdurularak, özellikle emniyet kemeri takmaları ve hız limitlerine uymaları hususunda bilinçlendirildi ve yorgun sürücülerin dinlendirilmeleri sağlandı.

933 kilometrelik kara yolu uzunluğu bulunan Sivas'ta, günlük ortalama 70 bin araç güvenli bir şekilde seyahat etti. Sivas'ta, 1 adedi şehir içinde olmak üzere 2 adet ölümlü trafik kazasında, 2 kişi yaşamını yitirdi. Yine aynı dönemde 60 yaralanmalı kazada, 138 kişi yaralandı.

Polis ve jandarma birimlerinin aldığı tedbirler sonucunda, son 5 yıldaki 9 günlük bayram tatillerine göre, ölümlü kazalarda yüzde 11, ölü sayısında yüzde 33, yaralanmalı trafik kazasında yüzde 21, yaralanmalarda ise yüzde 29 oranında azalma sağlandı.