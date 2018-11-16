Sivas'ta bakır kablo çalan şüpheli tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta inşaattan 12 bin lira değerinde bakır elektrik kablosu çalan şüpheli tutuklandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kılavuz Mahallesi'ndeki inşaattan bakır elektrik kablolarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
İnşaat çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlıkta kullanılan aracın plakasını tespit etti.
Polis ekipleri, hırsızlık zanlısı M.A.Y'yı (32) çalınan kablolarla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.