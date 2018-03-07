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Sivas'ta bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı. Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Encümen Salonu'nda Vali Davut Gül'ün başkanlığında yapılan Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon...

07 Mart 2018 Çarşamba 16:48
Sivas'ta bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
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SİVAS (AA) - Sivas Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Encümen Salonu'nda Vali Davut Gül'ün başkanlığında yapılan Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında devam eden uygulamalar ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Gül, toplantıda yaptığı konuşmada, Milli Eğitim, Gençlik Hizmetleri ve Spor müdürlükleri ile Müftülük başta olmak üzere her kurumun bağımlılıkla mücadelede, ciddi çalışmalar yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Eskiden bağımlılık denildiğinde sadece uyuşturucu maddeler akla geliyordu. Bizleri rutin hayatımızdan alıkoyan teknolojik aletler gibi her şey bir anlamda bağımlılık sebebi. Özellikle çocuklarımızın bu tür zararlı bağımlılıklardan uzak durması, parkta bahçede olması, çamura ve toprağa bulaşması lazım."

Toplantıda, il genelinde başlatılan "Annem Varsa Ben de Varım" adlı kitap okuma projesi hakkında da bilgi veren Gül, öğrencilerin evde anneleriyle 15 dakika kitap okumalarının istendiği projeyle aile içi iletişimi güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Bağımlılık Ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ToplantısıSivasSivas Valisi Davut Gül
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