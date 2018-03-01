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Sivas'ta Bağımlılıkla Mücadele Merkezi açıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Bağımlılıkla Mücadele Merkezi törenle açıldı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Valiliği koordinasyonunda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Sosyal Destek Programı...

01 Mart 2018 Perşembe 16:06
Sivas'ta Bağımlılıkla Mücadele Merkezi açıldı
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SİVAS (AA) - Sivas'ta, Bağımlılıkla Mücadele Merkezi törenle açıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Valiliği koordinasyonunda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Sosyal Destek Programı (SODES) "Ufka Açılan Pencere" adıyla hayata geçirilen Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, Kadı Burhaneddin Mahallesi Demiryolu Caddesi Kamu Hastaneleri Başkanlığı arkasında hizmete girdi.

Sivas Valisi Davut Gül, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde yürütülen çalışmalar içerisinde Başbakanlık eylem planında bağımlılıkla mücadelenin de yer aldığını ifade ederek, "Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde bağımlılıkla mücadele önemli bir görevimiz. Yeşilay Haftası gibi uygun bir zamana denk gelen bu çalışma, SODES kaynakları ile hayata geçti. Buradaki kurs ve eğitimlerde bir kişi bile bağımlılıktan kurtulursa o insanın hayatı yüzde 100 değişir, biz de amacımıza ulaşmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan da "Bu proje 13-18 yaş arası bağımlı gençlerin kurumlar arası işbirliği ile hayata geçirdiği bir SODES projesidir. Psikososyal gelişim ile ilgili danışmanlık ve tedavi hizmeti verecek merkez de çizim-tasarım, spor, satranç, danışma gibi hizmetlerin yanında ebeveynlere de yardımcı olmak hedeflenmiştir." açıklamasında bulundu.

Daha sonra merkezin açılışı yapılarak birimler gezildi.

Anahtar Kelimeler:
Bağımlılıkla Mücadele
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