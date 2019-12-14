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Sivas'ta av sırasında yanlışlıkla ateş alan tüfeğiyle kardeşini öldürdü
SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde av sırasında ağabeyi tarafından yanlışlıkla vurulan kişi hayatını kaybetti.G. A. (30) ve kardeşi Necati A. (23), ilçeye bağlı Kaman ve Ortaklar köyleri arasında mevkiye ava gitti.Av sırasında...
Genel 14.12.2019, 19:46
SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde av sırasında ağabeyi tarafından yanlışlıkla vurulan kişi hayatını kaybetti.
G. A. (30) ve kardeşi Necati A. (23), ilçeye bağlı Kaman ve Ortaklar köyleri arasında mevkiye ava gitti.
Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan Necati A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
G.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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