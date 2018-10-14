Sivas'ta Askıda Ekmek Projesi

SİVAS (AA) - CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Askıda Ekmek Projesi'nin daha çok ihtiyaç sahibine ulaşabilmesi amacıyla futbol turnuvası düzenleyecek.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum tarafından ağustos 2017'de başlatılan "Askıda Ekmek Projesi" futbolun milyonları birleştiren gücünden de destek alacak.

Başta Sivas Valiliği olmak üzere kentteki birçok kamu ve özel kuruluş, daha çok ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için Askıda Ekmek Futbol Turnuvası'nda buluşacak.

Turnuvada yer alacak 24 kurumun personellerinden oluşan takımların fikstür çekilişi yarın saat 10.00'da CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.