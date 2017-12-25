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Sivas'ta asayiş uygulamaları

SİVAS (AA) - Sivas'ta yapılan operasyonlarda, 20 gram toz esrar, 2 bin 480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında...

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:52
Sivas'ta asayiş uygulamaları
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SİVAS (AA) - Sivas'ta yapılan operasyonlarda, 20 gram toz esrar, 2 bin 480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 1 uyuşturucu madde, 8 sigara kaçakçılığı, 1 izinsiz kazı, 1 yasa dışı giriş olayı olmak üzere toplam 11 olaya müdahale etti.

Ekipler, yapılan operasyonlarda 20 gram toz esrar, 2 bin 480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olaylarda yakalanan 18'si yabancı uyruklu 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.


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