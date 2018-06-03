Sivas'ta asayiş

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen kumar ve tombala operasyonunda 1 iş yeri hakkında yasal işlem yapıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde ve ilçelerde eş zamanlı olarak kumar ve tombala uygulaması adı altında 45 ekip ve 141 personel ile uygulama gerçekleştirildi.

Polis ekiplerince yapılan bu uygulamada, bin 897 kişi sorgulanırken, 1 aranan şahıs gözaltına alındı, 4 şahsa ise yoklama kaçağından gerekli tebliğ yapıldı.

Uygulamalarda denetlenen 157 iş yerinden birinin sahibine de tutanak düzenlendi.





