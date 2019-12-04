Sivas'ta ambulans şoförleri yarıştı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Ambulans Sürüş Teknikleri (ASTE) Yarışması düzenlendi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu yanındaki alanda yapılan yarışmada, 12 ambulans şoförü, "slalom, duruş mesafesi ayarlama, ambulansa hakimiyet ve kış şartlarında zincir takabilme" becerilerinin de aralarında bulunduğu 7 ayrı parkuru en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.

Yarışma sonunda Mustafa Şeker birinci, Mustafa Poyraz ikinci, Harun Yücekaya üçüncü oldu. Dereceye giren ambulans şoförleri cep telefonu ve kol saati ile ödüllendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Rüstem Hasbek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas'ta 38 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 75 kara ambulansı, 8 paletli ambulans, 2 özel donanımlı ambulans ve 1 hava ambulansı ile vatandaşlara hizmet verdiklerini kaydetti.

Hasbek, yılda 55 bin vatandaşa acil sağlık hizmeti sunduklarını belirterek şehir içinde vakaya ulaşım süresinin 5 dakika olduğunu ifade etti.

Ambulans şoförlerine ambulans sürüş teknikleri eğitimi verdiklerini anlatan Hasbek, "Bu eğitimlerin uygulamasını bir yarışma şeklinde yapıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımız yarışmayı icra ediyorlar." dedi.

Hasbek, vatandaşlardan asılsız ihbarlarla 112 telefonlarını gereksiz meşgul etmemelerini, trafikte ambulansların geçiş önceliğine riayet edilmesini istedi.