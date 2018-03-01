Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Sivas'ta alzaymır hastası kayboldu

- Divriği ilçesinde kaybolan kişinin bulunması için AFAD ekipleri çalışma başlattı - Kaybolan kişinin eşinin de 4 yıl önce köyde kaybolduğu ve cesedinin dere yatağında bulunduğu öğrenildi

01 Mart 2018 Perşembe 19:31
Sivas'ta alzaymır hastası kayboldu
banner230

SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde alzaymır hastası kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Çamlık köyünde yalnız yaşayan ve alzaymır hastası olduğu belirtilen Kemal Özkan (72), gece saatlerinde evinden çıktı ve geri dönmedi.

Özkan'dan haber alınamaması üzerine köylüler durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Köye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri Özkan'ı arama çalışmalarına başladı.

Kar ve tipinin etkili olduğu arazide Kemal Özkan'ı arayan ekipler, havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi. AFAD ekiplerinin arama çalışmalarına yarın sabah tekrar devam edileceği belirtildi.

Öte yandan, Özkan'ın eşi Zeynep Özkan'ın da 4 yıl önce arazide kaybolduğu ve yapılan aramalar neticesinde cesedinin köye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında bulunduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
AfadKayıp KişiSivas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim