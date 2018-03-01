Sivas'ta alzaymır hastası kayboldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde alzaymır hastası kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Çamlık köyünde yalnız yaşayan ve alzaymır hastası olduğu belirtilen Kemal Özkan (72), gece saatlerinde evinden çıktı ve geri dönmedi.

Özkan'dan haber alınamaması üzerine köylüler durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Köye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri Özkan'ı arama çalışmalarına başladı.

Kar ve tipinin etkili olduğu arazide Kemal Özkan'ı arayan ekipler, havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi. AFAD ekiplerinin arama çalışmalarına yarın sabah tekrar devam edileceği belirtildi.

Öte yandan, Özkan'ın eşi Zeynep Özkan'ın da 4 yıl önce arazide kaybolduğu ve yapılan aramalar neticesinde cesedinin köye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında bulunduğu öğrenildi.