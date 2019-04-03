Sivas'ta AK Parti'nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ve Divriği ilçelerinde AK Parti'nin itirazı üzerine yeniden yapılan sayımlarda sonuçlar değişmedi.

AK Parti İmranlı ve Divriği İlçe Başkanlıklarının, İlçe Seçim Kurullarına yaptığı itiraz üzerine iki ilçede bazı sandıklarda oylar yeniden sayıldı.

CHP adayı Murat Açıl'ın resmi olmayan sonuçlara göre 817, AK Parti adayı Murat Sevindik'in 809 oy, MHP adayı Necmi Vural'ın 459 oy aldığı İmranlı'da, AK Parti'nin itirazı üzerine geçersiz oylar ve usulsüzlükler belirlendiği iddia edilen 12 sandıkta yapılan yeniden sayımda, sonuç değişmedi.

AK Parti Divriği İlçe Başkanlığı'nın, bazı sandıklarda geçersiz oylar ve usulsüzlükler bulunduğu iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine de İlçe Seçim Kurulu 287 geçersiz oyun yeniden sayılmasına karar verdi.

Yapılan yeniden sayım, sonucu değiştirmedi.

Divriği ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP Belediye Başkan Adayı Hakan Gök 3 bin 345 oy, AK Parti Belediye Başkan Adayı Halit Yazıcı 3 bin 290 oy ve bağımsız aday Adalet İnce 96 oy almıştı.