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Sivas'ta AK Parti Siyaset Akademisi başlıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta, AK Parti Siyaset Akademisi başvuruları başladı.İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, seçmenlerin partiyle bağını kuvvetlendirmek, siyasete yönelik toplumsal ilgiyi artırmak için Türkiye geneline...

09 Ocak 2018 Salı 17:09
Sivas'ta AK Parti Siyaset Akademisi başlıyor
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SİVAS (AA) - Sivas'ta, AK Parti Siyaset Akademisi başvuruları başladı.

İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, seçmenlerin partiyle bağını kuvvetlendirmek, siyasete yönelik toplumsal ilgiyi artırmak için Türkiye geneline teşkilatlar aracılığıyla yaygınlaştırılan bir eğitim türü olan Siyaset Akademisi başvuruları başladı.

İl Başkanı Ziya Şahin, siyasete önem veren bir parti olduklarını belirtti.

Siyaset olmadan hizmet makamlarının olmadığını aktaran Şahin, "Hizmet makamı olmadan da millete, devlete ve ülkeye hizmet gerçekleşmiyor. O nedenle Siyaset Akademisini düzenliyoruz. Daha önce Sivas'ta 2 kez yaptığımız Siyaset Akademisi'nin 3'üncüsü de önümüzdeki süreçte başlayacak." ifadesini kullandı.

Şahin, başvuruların 8 Ocak'ta başladığını da anımsatarak, "Başvuru kayıtları 8 Ocak ile 18 Ocak arasında il başkanlığımıza yapılmaktadır. Geleceğin siyasetçisi ve kişisel gelişim noktasında kendisine önem veren bütün hemşerilerimizi AK Parti Siyaset Akademisine ve derslere devam edip sertifika almaya davet ediyorum." açıklamasında bulundu.

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AK Parti Sivas İl BaşkanlığıBaşlıyorSiyaset Akademisi
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