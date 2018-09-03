Sivas'ta adli yıl açılış töreni yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Adalet Sarayı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Vali Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, güçlü devlet olmak için güçlü askere ve güçlü adalet sistemine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Yargı mensuplarının çok fedakarca görev yaptığına değinen Gül, "Özelikle 15 Temmuz'da yargı camiasının yaptığı fedakarlığı biliyorum. Kendi içerisinde bozulmuşluğa rağmen kalanların özveriyle çalışmaları yürüttüklerine şahit oldum." dedi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da yargı mensuplarının zor bir görevi yerine getirdiklerini vurgulayarak, "Gerçekten işiniz kolay değil ama insan hangi işi yaparsa yapsın almış olduğu eğitim doğrultusunda inandığı doğruları yapıyorsa vicdanen rahatsa gerisi sorun olmaz diye düşünüyorum. Adalet sadece hukukçuları değil, her bir vatandaşı ilgilendiren bir alan. Biz kamu yöneticileri çoğu zaman işbirliği için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal da bilinç ve kararlılıkla çalışılması gerektiğine inandığını belirtti.

Türkiye'nin çok zorlu bir süreçten geçtiğini ve geçmeye devam ettiğine işaret eden İrcal, şunları kaydetti.

"Bu süreç ne kadar zorlu olursa olsun birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece bu süreçten daha güçlü, daha yenilenmiş, daha etkin olarak çıkacağımız inancım tamdır. 'Serçenin çok pratik ve hızlı uçmasını sağlayan atmacanın ona olan musallatlığıdır.' demişler. Bu sıkıntılardan bizim daha iyi, güvenilir, hızlı, etkin yargılama faaliyetlerine kavuşmak için bir fırsat olduğunun kanaatindeyim. Bu kapsamda daha hızlı ve öngörülebilir bir yargılama için yargıda hedef süre uygulamamız faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Artık soruşturmalarda ve diğer yargılama faaliyetlerinde vatandaşlar davalarının ne kadar sürede sonuçlanacağını daha işin başındayken öğrenebilecekler. Bu onların öngörülerini arttıracak bizlerin de çalışma azim ve şevkini arttıracaktır. Bu işin tam anlamında uygulanabilirliği sırf yargı mekanizmasının çaba ve gayretine bağlı kılmak mümkün değildir. Tüm kurumlarla yargının eş güdümle uyum içerisinde çalışmasına bağlıdır."

Törene, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Baro Başkanı Hakan Bahadır, hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı.