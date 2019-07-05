Sivas'ta acemi erler yemin etti

SİVAS (AA) - Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen törende, 1999/2 tertip 2. kademe acemi erler yemin ederek vatani görevinin ilk bölümünü tamamladı.
Törende, tugaya ilk katılan ve eğitim sürecini başarıyla tamamlayan askerler ile Sivas'ta askerlik hizmetini yapmış babalara ve dedelere hediye ve teşekkür belgesi verildi.
Törende konuşan 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, kutsal vatan hizmetini yapmak üzere yurdun dört bir yanından şenliklerle ve halaylarla asker ocağına uğurlanan vatan evlatlarının yemin törenini gururla izlediklerini söyledi.
Konuşmanın ardından tören, Vatan Marşı'nın seslendirilmesi ve askeri geçiş ile sona erdi.
Töreni Vali Salih Ayhan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, protokol üyeleri ve asker aileleri izledi.
Törenin ardından asker ailelerinin evlatlarıyla kucaklaşmaları sırasında duygusal anlar yaşandı.