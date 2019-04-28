Sivas'ta 9. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

SİVAS (AA) - Yeşilay Sivas Şubesi'nin geleneksel hale getirdiği bisiklet turunun 9'uncusu gerçekleştirildi.

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde toplanan gençler, öğrenciler ve sporseverler, Cumhuriyet Meydanı ve Paşabahçe mesire alanı arasındaki parkurda pedal çevirdi.

Müze bahçesinde bir açıklama yapan Yeşilay Sivas Şube Başkanı Bülent Akın, "Geleneksel hale getirdiğimiz bisiklet turunun 9'uncusunu bugün ilimizde ve ülkemizde eş zamanlı olarak gerçekleştireceğiz. Bu bir yarışma değil, amacımız gençlerimize ve çocuklarımıza bağımlılıkların panzehiri olan sporun sevdirilmesi, spor yapmalarının teşvik edilmesidir." dedi.

Bisiklet turuna katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da "Müdürlüğümüzün bisiklet sporcuları ile bu etkinliğe destek veriyoruz. Teknolojik bağımlı haline gelen gençlerimize spor tavsiye ediyoruz, bunu her platformda da destekliyoruz." diye konuştu.

Bisiklet turuna katılan gençlere Paşabahçe mesire alanında çorba ikramı edildi.