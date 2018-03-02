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Sivas'ta 9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta 9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı. Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına...

02 Mart 2018 Cuma 14:32
Sivas'ta 9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı
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SİVAS (AA) - Sivas'ta 9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı.

Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına Sivas Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ile diğer davetliler katıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının, Denizbank sponsorluğunda düzenlediği Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflardan oluşan serginin açılışında konuşan Yıldız, fotoğrafların çiftçinin emeğini, alın terini ve doğanın çok farklı güzelliklerini yansıttığını belirtti.

Sergide herkesin çocukluğundan bir anısını bulabileceğini aktaran Yıldız, şunları ifade etti:

"2017 yılında dokuzuncusu düzenlenen yarışmanın teması 'milli tarım' olarak belirlenmiş, 501 kişi, 2 bin 326 fotoğraf ile katılım sağlamıştır. 2009 yılından bu yana aralıksız yapılan Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışmasında, 9 yılda toplam 4 bin 850 katılımcı 21 bin 223 eserle yarışmaya katılmıştır. 150 eser ödül alırken, bin 156 eser sergilenerek katalogda yerini almıştır. 9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışmasının amacı, tarımın ve toprağın önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesi, tarımsal gelişmeler ile tarım, doğa, çevre ve insan ilişkilerini, estetik ve öznel bakış açılarıyla belgesel olarak arşivlerde yerini almasını sağlamaktır."

Yıldız, toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan serginin 5 Mart tarihine kadar izlenime açık kalacağını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
SivasSergiSivas Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürü Seyit Yıldız
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