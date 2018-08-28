Sivas'ta 6 kovan arı yangında telef oldu

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde çıkan anız yangınında 6 kovan arı telef oldu.

İlçeye bağlı Yoncalı köyünde, köy muhtarı Hasan Kaya'ya ait arı kovanlarının bulunduğu tarla yakınında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Kaya'ya ait arı kovanlarına sıçradı. Vatandaşlar tarafından fark edilerek söndürülen yangında, Kaya'ya ait 6 kovan arı yanarak telef oldu.

Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri, yangının büyümemesi ve köydeki yerleşim yerlerine sıçramaması için soğutma çalışması yaptı.





