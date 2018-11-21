Sivas'ta 5 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir binanın çatı katında yangın çıktı.Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın çatısında yangın meydana geldi.Dumanı gören vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesiyle olay yerine çok...