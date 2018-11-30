Sivas'ta 44 FETÖ sanığına hapis cezası

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 3'ü tutuklu, 46'sı tutuksuz, 14'ü firari 63 sanıktan 44'ü, 1 yıl 8 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Sivas 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuklu sanıklardan Raziye Işık, bazı tutuksuz sanıklar ve yakınları ile avukatlar hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan İlayda Hanoğlu Ayhan ve Esra Çedik, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar da duruşmaya SEGBİS ile katılarak savunma yaptı.

Örgütün 40 "ışık evi"nden sorumlu sözde "Sivas büyük bölge imamı" olduğu öne sürülen ve bir alışveriş merkezinde operasyonla yakalanan Raziye Işık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

Sanık İlayda Hanoğlu Ayhan ise 6 aydır tutuklu olduğunu söyledi. Ayhan, "Eşim de aynı suç kapsamında tutuklu, savunmalarım göz önüne alınarak tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Esra Çedik de cezaevinde 7 aylık bebeğiyle kaldığını, dışarıda ise 4 yaşında bir çocuğu daha olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan İlayda Hanoğlu Ayhan'a 8 yıl 1 ay, Raziye Işık ve Esra Çedik'e ise 7 yıl 11'er ay hapis cezası vererek, sanıkların tahliyelerini kararlaştırdı.

Tutuksuz sanıklardan Emine Şimşek 8 yıl 1 ay, Buket Yalçın, Çiğdem Çelik, Dilek Can, Kader Akyol, Kafiye Polat, Merve Elibol, Nesrin Karaca, Peruze Tatlılıoğlu, Sadiye Öğe ve Yasemin Baltacı 7 yıl 11'er ay, Hüsne Ardıç ve Melike İnal 7 yıl 8'er ay, Bilal Beyaz 7,5 yıl, Eser Kılıç, Hanife Erarslan Söğüt, Nuray Sucu ve Sümeyra Çavdar 6 yıl 10'ar ay, Fatma Büşra Semerci, Hatice Kübra Çakıcı ve Nazlıhan Nazife Dursun 6 yıl 8'er ay, Zerrin Çelik 6 yıl 3 ay, Sevgi Ök 3 yıl 2 ay, Ayşe Şenel ve Gülhan Çetin 3 yıl 1 ay, Asiye Özdemir, Betül Kandemir, Hilal Şeker, Öznur Erdoğan, Serap Işık, Serap Kozan, Sümeyye Koçak, Şeyma Denizhan, Telli Bahar Demir ve Tuba Ercan 1 yıl 11'er ay, Ayşe Saydam ve Gülay Yerlikaya 1 yıl 10'ar ay, Hatice Başdoğan ve Hilal Altınsoy 1 yıl 9'ar ay, Fatma Yıldız ve Nuriye Altuntaş 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

N.A. ve Y.A'nın beraatine karar veren mahkeme heyeti, Z.G, G.D. ve B.E'ye ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme heyeti, firari 14 sanığın dosyasını ise ayırdı.