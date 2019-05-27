Sivas'ta 4 bin 360 paket kaçak sigara ele geçirildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 4 bin 360 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 25 ayrı olaya müdahale etti. Ekipler bu olaylarda 5 gram esrar, 19 gram skunk maddesi ve 4 bin 360 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 25 kişi hakkında adli işlem yapıldı.