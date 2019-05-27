Sivas'ta 4 bin 360 paket kaçak sigara ele geçirildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 4 bin 360 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 25 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 4 bin 360 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 25 ayrı olaya...
SİVAS (AA) - Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 4 bin 360 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 25 kişi hakkında adli işlem yapıldı.