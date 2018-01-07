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Sivas'ta 3 yabancı uyruklu yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 yabancı uyruklu yakalandı. Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Erzincan karayolunun yol kontrolü ve uygulama noktasında Erzurum plakalı ticari taksiyi durdurdu....

07 Ocak 2018 Pazar 12:55
Sivas'ta 3 yabancı uyruklu yakalandı
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SİVAS (AA) - Sivas'ta yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 yabancı uyruklu yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Erzincan karayolunun yol kontrolü ve uygulama noktasında Erzurum plakalı ticari taksiyi durdurdu. Takside ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 3 kişinin olduğu belirlendi.

Polis ekipleri göçmen kaçakçılığı suçundan taksi sürücüsünü gözaltına alırken, araca da el koydu.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:
GöçmenSivas
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