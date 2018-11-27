Sivas'ta 3 vaşak görüntülendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir vatandaş, nesli tehlike altında olan 3 vaşak görüntüledi.

Sinan Uysal, ailesinin de bulunduğu aracıyla Suşehri-Sivas karayolunda seyir halindeyken Çokrak Tüneli mevkisinde vaşakları gördü.

Aracından inen Uysal, cep telefonu kamerasıyla vaşakları görüntüledi. Görüntülerde, vaşaklardan birisinin yamaçta beklediği, ikisinin de yola indiği görülüyor.

Uysal ve araçtaki çocuklarının yaşadığı şaşkınlık da görüntülerde yer alıyor.

Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nesli tükenmekte olan bir hayvanı görmekten mutlu olduklarını söyledi.

Bölgede vaşakların görülmesiyle yaban hayatının güzelliklerinin bir kez daha gözler önüne serildiğini belirten Uysal, "Görüntülerdeki hayvanların isimlerini bilmiyordum, arkadaşlarıma izlettikten sonra vaşak olduğunu öğrendim. Türkiye'de 'Anadolu kaplanı' olarak da tabir ediliyormuş. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bu türün koruma altında olması sevindirici. Bizlerin de bu canlıları koruması gerekiyor." dedi.



