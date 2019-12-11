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Sivas'ta 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 2 ton kaçak tütün ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.S. yönetimindeki kamyoneti Yıldızeli ilçesinde durdurdu.Kamyonette arama...
Genel 11.12.2019, 16:24
SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 2 ton kaçak tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.S. yönetimindeki kamyoneti Yıldızeli ilçesinde durdurdu.
Şüphelinin kaçak tütünleri Tokat'tan Adıyaman'a götürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemeleri sürüyor.
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