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Sivas'ta 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 2 ton kaçak tütün ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.S. yönetimindeki kamyoneti Yıldızeli ilçesinde durdurdu.Kamyonette arama...

Genel 11.12.2019, 16:24
Sivas'ta 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 2 ton kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.S. yönetimindeki kamyoneti Yıldızeli ilçesinde durdurdu.

Kamyonette arama yapan ekipler, 2 ton kaçak kıyılmamış tütün ele geçirdi.

Şüphelinin kaçak tütünleri Tokat'tan Adıyaman'a götürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemeleri sürüyor.

#kaçak tütün #Sivas #Yıldızeli
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