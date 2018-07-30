Sivas'ta 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Eren Yılanlıdağ yönetimindeki 05 AU 280 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri karayolu üniversite kavşağında Fatih Polat'ın kullandığı 38 EJ 552 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü Polat ile eşi Sariye, oğlu Muhammet Sait (8) ve yakını Zeycan Dinç ile diğer araçta bulunan Meliha Deliboyraz (58) yaralandı.

Yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polat ve ailesinin, Sivas'taki bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.