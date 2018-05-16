Sivas'ta 2 bin kişilik iftar çadırı kuruldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta il protokolü belediye tarafından kurulan iftar çadırında yaklaşık 2 bin kişi ile ilk orucunu açtı.

Sivas Belediyesi, hayırseverlerin de katkılarıyla tarihi Buruciye Medresesi'nin bulunduğu alana yaklaşık 2 bin kişilik iftar çadırı kurdu.

Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer protokol üyeleri, vatandaşlarla iftar yaptı.

Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açan il protokolü ve vatandaşlar, daha sonra dua etti.



Programda konuşan Vali Gül, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, ramazan ayının ülkeye ve bütün Müslüman alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da her yıl geleneksel hazırlanan ve hayırseverlerin katkı sunduğu iftar çadırında ramazan boyunca vatandaşları ağırlayacaklarını söyledi.