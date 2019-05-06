Sivas'ta 2 bin 500 kişiye iftar

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi tarafından tarihi Buruciye Medresesi yanına kurulan çadırda 2 bin 500 kişi iftar yaptı.



Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlar Sivas'taki iftar çadırına yoğun ilgi gösterdi, uzun kuyruklar oluşturdu. Türk Kızılayı Sivas Şube Başkanlığı tarafından karşılanan ilk günün iftar menüsünde çorba, pirinç pilavı, kavurma ve tulumba tatlısı yer aldı.



Belediye görevlileri tarafından hazırlanan masalarda iftarı bekleyen vatandaşlar, topun atılması ve ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı.



Vatandaşlara ilk iftarda Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve diğer yetkililer eşlik etti.

Ramazan ayı boyunca iftar çadırında hayırseverlerin bağışları ile ihtiyaç sahiplerine yemek verilecek.