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Sivas'ta 19 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde mevlit yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 19 kişi hastaneye kaldırıldı. Yiğitler köyünde verilen mevlit yemeğinden yiyen 5'i çocuk 19 kişi bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi şikayeti...

Genel 15.12.2019, 22:17
Sivas'ta 19 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde mevlit yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 19 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yiğitler köyünde verilen mevlit yemeğinden yiyen 5'i çocuk 19 kişi bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi şikayeti yaşadı.

Yıldızeli Devlet Hastanesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 19 kişiden 5 yaşındaki H.Y. ileri tetkik ve tedavi için Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Gıda zehirlenmesi #Sivas #Yıldızeli
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