Sivas'ta 11 düzensiz göçmen yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Sivas-Erzincan karayolu uygulama noktasında, bir kamyoneti durduran polis ekipleri, kimlik ve izin belgesi bulunmayan Pakistan uyruklu 6 kişiyi yakaladı. Polis ekipleri, kontrol noktasından yaya olarak geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 5 kişiyi daha yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliğine götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.