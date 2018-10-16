Sivasspor'un Başkanı Otyakmaz'ın ismi caddeye verildi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın ismi caddeye verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivasspor'u Süper Lig'e çıkaran, sayısız başarıya imza atan ve yöneticiliğiyle kırmızı-beyazlı camia ile Sivaslılar tarafından oldukça sevilen Mecnun Otyakmaz'ın ismi stadyum girişindeki caddeye verildi.

Belediye Meclisi toplantısında Başkan Sami Aydın tarafından sunulan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Caddenin açılışı, 20 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Sivasspor -Fenerbahçe karşılaşması öncesi saat 18.00'de yapılacak.