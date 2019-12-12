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Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği...
Genel 12.12.2019, 13:21
SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Çalımbay, fotoğrafların her birinin birbirinden güzel olduğunu söyleyerek, AA'nın düzenlediği etkinliğe dahil olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
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