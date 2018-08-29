Sivaslılar

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi, toplu ulaşım araçlarında kullanılan kent kartların yükleme makinelerini şehir genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent kart yükleme makinelerinin ilk örneği Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki toplanma merkezinde hizmete sunuldu. Kent kartmatik adı verilen sistem, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşınca Hikmet Işık Caddesi'ne de bir tane yerleştirdi.

Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kullanıma sunulan makineler 24 saat süreyle hizmet veriyor.

Beş lira ve üzeri para alan cihazlar ayrıca para üstü de verebiliyor. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların daha kolay, daha pratik bir şekilde kent kartlarının dolumunu yapabileceği makinelerin ilerleyen günlerde sayılarının artırılması düşünülüyor.