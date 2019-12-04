Son Dakika

Sivaslı şehit annesine duygulandıran ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas'ta İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Tunceli'nin Çiçekli köyü Esenyurt mezrası kırsalında 4 Haziran 2005'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade komando onbaşı Faruk Aydoğdu'nun...

Genel 04.12.2019, 11:27
Sivaslı şehit annesine duygulandıran ziyaret
banner230

SİVAS (AA) - Sivas'ta İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Tunceli'nin Çiçekli köyü Esenyurt mezrası kırsalında 4 Haziran 2005'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade komando onbaşı Faruk Aydoğdu'nun annesi Nuray Aydoğdu'yu evinde ziyaret etti.

Şehidin isminin verildiği ortaokulun müdürü Ferhat Öztürk, müdür yardımcısı Fatma Tataroğlu, okul yöneticileri ve öğrencilerle anne Aydoğdu'yu ziyaret eden Tataroğlu, şehit annesine okulda çektirdiği fotoğrafı takdim etti.

Şehit oğlunun anısına oluşturulan köşede çektirdiği fotoğrafı gören Aydoğdu, duygulu anlar yaşadı.

Albay Tataroğlu, şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman başlarının tacı olduğunu söyledi.

Şehit annesi Nuray Aydoğdu ise ziyaretinden dolayı Tataroğlu, okul yöneticileri ve öğrencilere teşekkür etti.

#Albay İdris Tataroğlu #Sivas #Şehit Faruk Aydoğdu #Ziyaret
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 04 Aralık 2019
İmsak 06:09
Güneş 07:36
Öğle 12:36
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@