Sivaslı öğretmen 40 zeka oyunu tasarladı

SİVAS (AA) - ÖNDER FELEK - Sivas Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görevli rehberlik öğretmeni Mehmet Biçer, tasarımı ve üretimi kendisine ait 40 zeka oyunu geliştirdi.

Rehberlik öğretmeni Mehmet Biçer, üniversite yıllarında merak saldığı zeka oyunlarında sektörün yurt dışına bağlı olmasından rahatsızlık duyarak bu alanda özgün üretimler yapmaya karar verdi.

Görevli bulunduğu merkezde 2 yıl önce oyun üretmeye başlayan ve kısa bir süre sonra özgün 40 zeka oyunu tasarlamayı başaran Biçer, seri üretime geçerek bu sektördeki dışa bağımlılığı azaltmayı hayal ediyor.

Biçer, Türk kültürünü yansıtan oyunların yanı sıra tüm kesimlere hitap eden oyunlar üretiyor.

Üretimlerinin okullardaki zeka oyunları odalarında kullanılmasını isteyen Biçer, ilçelerde de var olan zeka oyunlarıyla ilgili kurslar veriyor.

Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde öğrencilere rehberlik yaptığını, aynı zamanda zeka testleri uyguladığını söyledi.

Zeka oyunlarına ilgisinin üniversite yıllarında başladığını anlatan Biçer, bu alanın bir derya olduğunu ve öğrencilere faydalı oyunlar üretmeye karar verdiğini dile getirdi.

Biçer, son 2 yıldır özgün oyunlar tasarlamaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki oyunlar yurt dışı kaynaklı. Telife takılmamak için farklı isimlerle üretiliyor. Ben de buna tepki olarak kendi oyunlarımızı üretmeye başladım. İthal etmeyelim aksine ihraç edelim düşüncesiyle bu oyunları üretmeye başladım. Daha sonra hocalarımın yardımıyla 3D yazıcılarla ya da CNC tezgahlarla oyunlarımı çıkarmaya başladım. Öğrencilerin veya yetişkinlerin akıl yürütme yeteneğini geliştirmeyi hedefliyorum. Çocuklarda hızlı düşünme, el, işlem becerilerini geliştirmeye yönelik oyunlar yapıyorum. Genelde kendi kültürümüzden oyunlar geliştirmeye çalışıyorum. Örneğin 'cihet' diye bir oyun geliştirdim, bu oyun yönlerle ilgili. Böylelikle hem öğrencilerimiz kendi kültürünü öğrenir hem de yurt dışındakilerin Türk kültürünü öğrenmesine yardımcı oluruz diye düşündüm. Bugüne kadar 40 oyun ürettim. Tasarım aşamasında olanlarla 50 oyun var. 3 boyutlu çizimlerimi kendim yapıyorum, CNC tezgahta da materyallerini üretiyorum."

- "Okullarımızı kendi oyunlarımızla donatalım"

Oyunlarının hem çocuklara hem yetişkinlere hitap ettiğini anlatan Biçer, "Birkaç oyun firmasıyla görüştüm ama olumlu dönüş alamadığım için oyunları üretme aşamasına geçemedim." ifadelerini kullandı.

Biçer, oyunların seri üretimine geçmek için oyun firmalarından destek beklediğini dile getirerek, "Çoğu okulumuzda zeka oyunları atölyesi bulunuyor veya insanlar evlerine zeka oyunu alıyor. Amacım yabancıların değil, kendi ürettiğimiz oyunların alınması. Okullarımızı kendi oyunlarımıza donatalım. Zeka oyunları odası boş kalmasın diye 40 oyun ürettik. Rahatlıkla bir atölyeyi donatacak oyunumuz var." şeklinde konuştu.

Oyunlarının yurt dışında da oynanmasının hayalini kurduğunu belirten Biçer, "Oyunlarımızın okullarda yaygınlaşması için Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile bir görüşmem oldu. Onlar da çok iyi karşıladılar. Bir plan hazırlayıp onlara gönderip, bu oyunları hizmet içi eğitim kapsamına aldırmaya çalışacağım." dedi.

Bu süreçte yetkililerden destek beklediğini söyleyen Biçer, Türk devletlerini anlatan strateji oyunu tasarlama çalışmasının da devam ettiğini sözlerine ekledi.