SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan’ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, il protokolünün eşleri ve Sivaslı kadınlar, doğal ürünlerin yapımını anlatmak, tanıtımını yapmak ve kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla bir araya geldi.



Merkez Polisevi’nde ilk ürün olan tam buğday unundan ekşi maya ekmeği yaparak tadan il protokolünün eşleri, sağlıklı gıdalara dikkati çekerek, herkesin evinde bu tür ürünleri kolaylıkla yapabileceklerini dile getirdiler.



Vali Ayhan’ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, "Sağlıklı Mutfak Atölyesi" adlı bir proje başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çocukların daha sağlıklı büyümesi ve aile bütçesine ekonomik katkı sağlanması için kadınları mutfakta daha fazla görmek istiyoruz. Evde ekmek, yoğurt, peynir, sucuk, sirke gibi doğal ürünler yapmak zor değil. Bu ürünlerin yapımının kolay olduğunu göstermek için bir araya geldik. Bugün ekşi maya ile doğal ekmek yapımını gördük. Bundan sonra da her perşembe halk eğitim merkezindeki buluşmalarımızda diğer doğal ürünlerin yapımını gerçekleştireceğiz. Bizler şanslı bir nesildik, annelerimizin yaptığı doğal ürünleri tadarak büyüdük. İstiyoruz ki bizim de çocuklarımızın damak lezzeti genişlesin ve mutfağımızdan gelen leziz kokular hem bedenleri hem de ruhları beslesin, onların da lezzet tarifleri oluşsun, geleceklerine ışık olsun. Mutfak kültürümüzün yaşaması ve gelecek nesillere aktarılması en büyük gayemiz."

