Sivaslı aşıklar öğrencilerle bir araya geldi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında aşıklar, Kongre Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Lisenin konferans salonunda düzenlenen programda konuşan okul müdürü Fatih Sancılı, edebiyat derslerinde öğrencilerin koşma, uyak, şiir, taşlama ve bağlama gibi kavramları öğrendiğini söyledi.

Ozanların bugün öğrencilerle bir araya gelerek bu kavramları uygulamalı gösterdiğini dile getiren Sancılı, "Aşıklarımız, Anadolu coğrafyasının önemli sanatlarından olan aşıklık geleneğini bağlama eşliğinde uygulamalı bir şekilde sizlere öğretecekler. Bu bağlamda sanatçı, çevre ve okul işbirliğini sağlamak amacıyla aşıklarımızla sizleri buluşturduk." dedi.

Programa katılan Aşık Hikmeti, Aşık Rahi, Aşık Garip Metini ve mahalli ses sanatçısı Halil İbrahim Dumlu, şiirlerini okudu, bestelerini seslendirdi.