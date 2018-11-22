SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Dağı ve Kış Sporları Merkezi'nde bu kış döneminde yenilikler olacağını ve özellikle sosyal projelere imza atacaklarını belirtti.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Türkiye'nin yeni kayak merkezlerinden Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni yeni sezon öncesi ziyaret etti.

Kayak merkezinin son durumu hakkında bilgi alan Ayhan, Yıldız Dağı'nda hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Merkezin, alt yapısı, işletme sistemiyle olağanüstü bir hale geldiğini vurgulayan Ayhan, "Bundan sonra daha farklı fonksiyonlar olacak. Yıldız Dağı ve Kış Sporları Merkezi'nde bu kış döneminde yenilikler olacak. Özellikle sosyal projelere imza atacağız, ayrıca bilet fiyatlarında da zam yapılmayacak. Geçen sezonki bilet fiyatlarını uygulamaya devam edeceğiz. Okullarımızı ve çevre köyleri kayak merkezimize entegre etmeye devam edeceğiz. Akıllı geçiş sisteminin de ihalesi 23 Kasım'da yapılacak ve 1 ay içerisinde tamamlanarak önemli bir eksiklik giderilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Kayak merkezinde konaklama ihtiyacına cevap verebilmek için yeni projeler hazırladıklarını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Özel sektörden beklediğimiz bir teklif gelmedi. Gelecek sezon otel ile günübirlik tesisi entegre ederek, yatak kapasitesini arttıracak bir proje düşünüyoruz, belki de Yıldız Dağı'na kurumsal anlamda yapacağımız son hizmetimiz olacak. Yatak kapasitemizi 400'e çıkarttığımızda birçok yarışa talip olacağız hem de konaklama sorununu gidermiş olacağız. Yıldız Dağı, Sıcak Çermik, havalimanı arası bağlantı yolu projesi bitme aşamasında. 2019 yılında bunun da ihalesini yaparak inşallah kısa zamanda o bağlantıyı yapacağız. Bunu yaptığımız taktirde Türkiye'de ilk olacak. Kış turizmi ve termal turizmi bağlantısı da yapılmış olacak. Bizim koyduğumuz bütün vizyon bir nebze gerçekleşmiş oldu. 5'inci sezonumuzda hizmet kalitemiz daha da artacak. Arkadaşlar tecrübelendi, ne yapacaklarını biliyor. Yeni sezonla birlikte vatandaşlarımızı, kayak severlerimizi mutlu edecek projelerimiz olacak."

Sivas'ta kayak kültürünün daha çok gelişmesi için kayak eğitim merkezinin önemli görev üstleneceğine işaret eden Vali Ayhan, "Kayak eğitim merkezimiz de şehir merkezinde 1 ay içerisinde bitecek. Sivas'ın bir kış turizm kenti olarak ilerlemesi için güzel çalışmalarımız oldu. Vatandaşlarımızın buna sahip çıkması gerekir." açıklamasında bulundu.

Vali Salih Ayhan'a incelemeleri sırasında Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Karayolları 16. Bölge Müdürü Aydoğan Aslan, Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun ile diğer yetkililer eşlik etti.