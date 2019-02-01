SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Kongresi'nin 100. yılı kapsamında kente “Yüzüncü Yıl Anıtı” yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından teknik çalışmaları yapılan ve birçok kurumla istişare edilerek hazırlanan projelerin detayları, Vali Ayhan başkanlığında düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

İl Özel İdaresi Encümen Salonu’nda gerçekleşen proje değerlendirme toplantısına İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Feridun Kaya ile teknik personel katıldı.

Toplantıda, kente yapılması kararlaştırılan Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi, Sivas Yetenek ve Beceri Merkezi, Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Merkezi, Hafik Gölü Çevre Düzenleme İşi ile Sivas Kongresi'nin 100. yılı kapsamında yapılacak n “Yüzüncü Yıl Anıtı” projesinin detayları incelendi.

Ayhan, Sivas'a vizyon katan ve çehresini değiştirecek projeleri bu yıl içerisinde yapmaya başlayacaklarını belirtti. Projelerin tamamlanmasıyla birçok hizmetin şehre ayrı bir renk katacağını aktaran Ayhan, Sivas'ın her şeyin en iyisini hak ettiğini vurguladı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Cazibe Merkezi Destekleme Programı kapsamında Sivas'a 10 milyon lira hibe desteği sağlandığını ifade eden Ayhan, bu ödenek ile yarı açık kadın cezaevinin restore edilip, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesine dönüştürüleceğini belirtti.

Binanın yaşayan müze konsepti ile hizmete sunulacağını vurgulayan Ayhan, "Proje kapsamında minyatür halı ve kilim, Sivas tarağı, Sivas ağızlığı ve kalemliği, Sivas bıçağı, müzik aletleri yapım atölyeleri ve fuaye alanı satış mağazası yer alacak. Aynı zamanda bina içerisinde bir oda sanayi mektebi, bir oda da yarı açık cezaevi koğuş olarak dizayn edilecek." ifadelerini kullandı.