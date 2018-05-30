Sivas'a yeni AFAD binası yapılıyor

SİVAS (AA) - Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne tam donanımlı yeni hizmet binası yapılacak.

Türkiye genelinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binası yapımı için ilk etapta aralarında Sivas'ın da bulunduğu 5 il proje kapsamına alındı.

Eğriköprü Mahallesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nin yanında bulunan yaklaşık 6 bin 267 metrekarelik alan tahsil edilerek hizmet binasının buraya yapılacağı öğrenildi.

Teknik donanımlara sahip 72 kişilik acil durum yönetim merkezi (İAADYM) olacak binada çalışma ofisleri, sosyal alanlar, etkinlik, toplantı ve eğitim mekanlarının yanı sıra arama kurtarma malzemeleri bakım atölyesi de bulunacak.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 28 Mayıs'ta ihalesi yapılan projenin 2019 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.





