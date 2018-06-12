Sivas'a Arama Kurtarma Birliği kuruluyor

SİVAS (AA) - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Trabzon, Antalya, İstanbul illeri ile birlikte coğrafi konumu itibariyle müdahalenin merkezi olabilecek uygun bir konumda olan Sivas’a da 100 kişilik kadro ihdas ederek Arama Kurtarma Birliği kuruyor.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 28 bin 488 kilometrekarelik yüzölçümü ile Türkiye’nin ikinci büyük ili yerleşim birimi sayısı itibariyle de en büyük il olan Sivas'ın, Akıncılar, Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinin Türkiye’nin en büyük fay hattı olan Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer aldığı belirtildi.

Zara ve İmranlı ilçeleri ile birlikte 6 ilçenin 1. derece de deprem kuşağı üzerinde yer aldığı belirtilen açıklamada, "İl merkezinin Kuzey Anadolu fay hattına olan uzaklığı yaklaşım 150 kilometre olup, şehir merkezi 3. derece deprem kuşağı üzerindedir. İlimiz sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinde deprem riskinin dışında heyelan, kaya düşmesi, çığ gibi afet riskleri de mevcuttur." denildi.

Sivas'ın, doğu, batı, kuzey ve güneyinin komşu illerle çevrili olduğu anımsatılan açıklamada, olası afetlerde birkaç saat içinde ulaşma kolaylığının mevcut olduğu belirtildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından bu kriterler göz önüne alınarak, Sivas Bölge Afet Lojistik Deposu'nun 2015 yılında Sivas'ta inşa edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de 1999 Marmara depreminden sonra başlayan bir süreçle 11 ilde Arama Kurtarma Birliği kurulmuş, diğer illerde de ilin büyüklüğüne afetselliğine göre 10’ar, 20’şer ve 30’ar kişilik Arama ve Kurtarma Ekipleri kurulmuştu. İlimizde ise 20 kişilik kadro mevcuttur.



Son zamanlarda Arama Kurtarma Birliklerinin artırılmasına yönelik Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar mevcuttu. Sivas ili olarak farklı zamanlarda İlimizde Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü kurulmasını talep edilmiş Kayseri ilinde yapılan İç Anadolu İlleri İstişare toplantısında Sivas, Trabzon, Antalya ve İstanbul Anadolu Yakasına Arama Kurtarma Birliği kurulmasına AFAD Başkanlığı İyileştirme Daire Başkanlığınca ve konunun ilgili birimi Müdahale Daire Başkanlığınca bildirilmiştir.



İlimizde bu yatırımın gerçekleşmesi ile yaklaşık, 8 milyon lira bütçe ile ihale edilen AFAD İl Müdürlüğü Hizmet Binası dışında Arama Kurtarma Birliği Hizmet kompleksi de yapılacaktır."

