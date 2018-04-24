SİVAS (AA) - Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Yüksek Planlama Kurulu kararınca Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında Sivas'a 66 milyon 303 bin lira ödenek tahsis edildiği bildirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, il tahsisat komisyonu toplantısında KÖYDES programı belirlenerek bakanlığa gönderildiğini ve bakanlık onayından geçtiğini ifade etti.

KÖYDES kapsamında toplam 487 adet iş planlandığını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"KÖYDES ortak alım işleri için 19 milyon 800 bin lira ödenek ayrılmıştır. Köy yolları işleri olarak 287 adet proje planlanmış olup, ödeneği 27 milyon 330 bin liradır. Bu kapsamda 10 kilometrelik bitümlü sıcak karışım asfalt, 502 bin 50 metrekare kilitli parke taşı döşenmesi, 230 kilometre asfalt iyileştirme, 2 adet köprü, 30 adet sanat yapısı işi yapılacaktır. İçme suları işleri kapsamında 195 adet proje planlanmış olup, ödeneği 17 milyon 812 bin liradır. Bu alanda 419 yerleşim alanına hizmet götürülecek olup, faydalanacak nüfus 45 bin 87 kişidir. Foseptik ve arıtma tesisi işleri kapsamında 5 adet iş planlanmış olup, ödeneği 760 bin 77 liradır. Bu hizmetten ise 1929 nüfus yararlanacaktır."

