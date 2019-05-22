Sivas'a 2 bin 500 kişilik cami yapılacak

SİVAS (AA) - Sivas'ta yapılacak 2 bin 500 kişilik cami için protokol imzalandı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (SESOB) yapılan açıklamaya göre, Sivas Merkez Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ankara Kocatepe Modern Mağazacılık (KOMAŞ) arasındaki imza töreni, Sivas Valiliği Vali Mumammer Bey Salonu'nda gerçekleştirildi.

İmza törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Merkez Cami ve Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Beşir Köksal, camiyi yapacak Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı KOMAŞ şirketinin Genel Müdürü Emre Demiralp, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Müftüsü Yusuf Akkuş ile cami derneğinin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmza töreninde konuşan Ayhan, yeni yapılacak merkez cami ile ilgili yer değişikliği yapıldığını belirterek, "Halk Eğitim Merkezinin olduğu alana yapılacak olan yeni cami ve külliyesi için çalışmalarımız son noktaya gelmiş durumdadır. Belediyemiz imarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor, mevcut binalar birkaç ay içerisinde kendi yerlerine taşınacak. Sivasımız için önem arz eden bu camimizi el birliği, güç birliği ve kurumlarımızın da destekleriyle ilimize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini, ortak birliktelik ile Sivas'a yakışır bir eserin ortaya çıkacağını ifade etti.

SESOB Başkanı ve aynı zamanda Merkez Cami ve Külliyesi Yaptırma Yaşatma Derneği Başkanı Beşir Köksal da yer konusunda yaşanan belirsizlik nedeniyle caminin yapımının geciktiğini belirtti. Yapılan girişimler sonucu bu sorunun çözüldüğünü vurgulayan Köksal, "Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı Kocatepe Modern Mağazacılık İşletmeleri şirketi ( KOMAŞ) ile anlaşmamızı sağladık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

KOMAŞ Şirketi Genel Müdürü Burhanettin Emre Demiralp ise dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'nin farklı yerlerinde camiler yaptıklarını ve bu konuda tecrübeli olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından caminin yapımı için inşaat sözleşmesi imzalandı.