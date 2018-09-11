Sivas yeni okuluna kavuştu

SİVAS (AA) - Sivas'ta yapımı tamamlanan Şems-i Sivasi İmam Hatip Ortaokulu yeni eğitim yılında kapılarını öğrencilere açacak.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Davut Gül, yapımı tamamlanan Şems-i Sivasi İmam Hatip Ortaokulunu gezerek, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Eğitim yatırımları hususunda Sivas'ın büyük bir ivme kazandığını belirten Vali Gül, "İl genelinde 550 milyon lira değerinde eğitim yatırımları hayata geçirildi. Bunlardan biride Tuzlugöl Mahallemize kısa sürede kazandırılan Şems-i Sivasi İmam Hatip Ortaokulu. Okulumuz, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerimize kapılarını açacak.” dedi.

Okulun yanında yapımı devam eden spor salonu inşaatı hakkında da bilgi alan Gül, "Tuzlugöl Mahallemize modern bir okul ve spor salonu kazandırıldı. Yanı başında da Bilim ve Sanat Merkezi inşaatı hızla yükseliyor. Burası güzel bir eğitim kampüsü olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

