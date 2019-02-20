Sivas yeni bir cazibe merkezine kavuşacak

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Osmanlı Devleti'nde orduya at yetiştirmek üzere kurulan tarihi "Aygır Depoları"nın, ata sporu ve geleneksel kültürün yaşatıldığı bir mekan haline geleceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayhan, Sivas-Ankara kara yolu üzerinde 246 bin metrekare alana sahip, Sultan Abdulhamid Han'a da at gönderen Tarihi Haralar Bölgesi'nde incelemede bulundu.

Ayhan, 246 bin metrekare alana sahip bölgeyi Sivas'ın kültürüne, sporuna ve ekonomisine kazandırmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Bölgeye çok iyi bir fonksiyon vermek istediklerine dikkati çeken Ayhan, "Burası çok amaçlı kullanılacak, sadece rekreasyon alanı olmayacak. Gerek kültürel, gerek ekonomik, gerek sportif, gerekse tarihi eserlerin ayakta olduğu bir çalışma yapacağız. Burada öncelikle 11 adet tarihi yapı restore edilip ayağa kaldırılacak." ifadelerini kullandı.

Projenin birkaç etabının olduğunu aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"İkinci etapta organik ürünler satışının yapılacağı alanı tanzim edeceğiz. Sivas'ın farklı bölgelerinden gelen ürünleri bir araya toplayıp bunların satışını yapacağız. Burada bir şirket ya da kooperatif vasıtasıyla ürünlerimizi ekonomiye kazandıracağız ve kır-köy hayatını canlı tutmayı sağlayacağız. Bütün tarihi yapılarımızı merkezde bir araya getirecek bir çalışma olan 'Minia Sivas'ı burada hayata geçireceğiz. Arka kısma ise geleneksel kültürümüzü, ata sporumuzu yaşatacak tesisler kazandıracağız. Diğer yandan bölgeyi izcilik kamplarının olduğu, gençlerin doğa ile baş başa kaldığı güzel bir mekan haline getireceğiz. Projeyi 2 ya da 3 etap halinde gerçekleştireceğiz. Sivas'ın batıya açılan kapısından giren çıkan herkes buraya uğramadan ayrılamayacak."

Tarihi binaların restorasyonunun kısa süre içerisinde yapılacağını belirten Ayhan, bu yıl onarımların tamamlanarak tarihi yapıların ziyarete açılacağını ifade etti.

Haralar Bölgesi'ne yapılacak projenin 2019-2020 yılları arasında tamamlanacağını vurgulayan Ayhan, "Bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğiz, yaz-kış hareketli olacak. İnsanların nefes aldığı, hayat bulduğu, tarihi eserleri gördüğü bir mekan olacak. Toplumun her kesiminin kendinden bir şeyler bulduğu, çocuklara, gençlere, kadınlara, hayvanseverlere, tarih ve kültürseverlere hitap eden müthiş bir yaşam alanı olacak. Buradaki tarihi eserlerin her birine de ayrı bir fonksiyon vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Proje kapsamında bölgede bulunan 'İlk Adım Anıtı'nın da düzenlenerek, yeni bir görünüme kavuşturulacağını belirten Ayhan, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a ilk ayak bastığı yer olan bölgede bir çalışma gerçekleştirilecek. Bölge, yapılacak olan tüm detaylı çalışmalar ile birlikte zengin bir hale gelecek. Buradan geçen ziyaretçiler bu alanı görmeden, ziyaret etmeden, fotoğraf çekinmeden gitmeyecekler. Böylece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hatırasını kongre ruhuna uygun bir şekilde yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

İnceleme gezisine İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Teoman Karaca, ilgili kurum ve şube müdürleri, teknik personel ve projeyi hazırlayan firma yetkilileri katıldı.

